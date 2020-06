Il Napoli di Rino Gattuso torna in campo stamane per continuare la preparazione in virtù della sfida di Coppa con l’Inter.

In attesa del report quotidiano, la S.s.c. Napoli ha pubblicato il resoconto della seduta di ieri:

“La squadra ha svolto la sessione sui campi 1 e 2.

Fase iniziale dedicata al torello. Successivamente riscaldamento con allunghi.

Di seguito lavoro tecnico. Chiusura con seduta tattica e partita a campo ridotto“.