L’UEFA ha appena deciso le sedi delle fasi finali delle Coppe Europee, sia maschili che femminili. Gli ottavi di finale si disputeranno normalmente nelle sedi prestabilite, mentre verrà disputata una final four a Lisbona per la Champions League e in Germania per l’Europa League. Non ancora sono state decise le sedi dei ritorni di Juventus-Lione e Barcellona-Napoli. Per quanto riguarda le Coppe Europee femminili, le final four saranno disputate tutte in Spagna. Lo riferisce Sky Sport.