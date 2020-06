Il telecronista Sky Sport, Maurizio Compagnoni, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss di Szoboszlai e Meret.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Szoboszlai è un calciatore completo, ha praticamente tutto. A me piace moltissimo e non costa molto per un club come il Napoli. Meret? E’ un portiere formidabile, ha dimostrato di avere grandi qualità. Se non lo ritieni pronto evidentemente non c’è grande fiducia“.