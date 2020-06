Secondo quanto riportato dall’articolo de Il Corriere dello Sport, ADL avrebbe incontrato anche la squadra a Castel Volturno in occasione della sua visita al centro sportivo.

Il presidente ha pronunciato testuali parole alla squadra:”Vinciamo la Coppa Italia e vi pagherò“.

Il numero uno partenopeo ha caricato l’ambiente in vista della partita importantissima di sabato sera contro l’Inter, ha poi dichiarato che pagherà tutte le mensilità che mancano e ancora in sospeso dalla quarantena. Ha chiarito che non ci sarà nessuna decurtazione.