Bild – Barcellona-Napoli, ipotesi campo neutro: la possibile location per la semifinale di ritorno

In attesa di capire quali saranno le direttive per le competizioni internazionali che il Comitato Esecutivo UEFA stabilirà nella riunione del 17 giugno, la testata tedesca Bild ha lanciato l’indiscrezione secondo cui le due semifinali di ritorno di Champions (ovvero Juventus-Lione e Barcellona-Napoli) potrebbero giocarsi a Lisbona, città favorita per ospitare le fasi finali della manifestazione. Il tabloid ha inoltre aggiunto che tutte le restanti partite di Europa League, competizione in cui è impegnata l’Inter, potrebbero giocarsi in Germania.