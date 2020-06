Sabato sera, alle 21, andrà in scena il ritorno della semifinale di Coppa Italia, tra Napoli e Inter, al San Paolo.

Secondo quanto rivela Tutto Mercato Web, Gattuso avrebbe le idee abbastanza chiare sull’undici da schierare contro i nerazzurri:

“Davanti a Ospina, ancora preferito a Meret, andrà la difesa a quattro composta da Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui, con Manolas ancora out per una decina di giorni. A centrocampo Zielinski verrà preferito ad Elman, con Fabian Ruiz a fare l’altra mezzala e Demme interditore. Callejon e Insigne, infine, agiranno da esterni nel tridente completato da Mertens“.

Per quanto riguarda l’Inter, Conte sta facendo lavorare intensamente i suoi, per provare a ribaltare il risultato. Godin, però, non ha retto i carichi di lavoro e sarà out per il match. Sul fronte formazione, sembra avere anche Conte le idee abbastanza chiare:

“de Vrij affiancherà Bastoni e Skriniar davanti alla porta di capitan Handanovic. Centrocampo fatto con Barella e Brozovic, supportati dagli esterni Candreva e Young. Insostituibile la coppia d’attacco letale in campionato e formata da Lautaro Martinez e Lukaku che, con ogni probabilità, godranno dell’estro e della fantasia di Eriksen piazzato alle loro spalle”.