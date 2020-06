In queste ore il patron Aurelio De Laurentiis è arrivato al centro tecnico di Castel Volturno per sistemare alcuni dettagli lasciati in sospeso pre Covid.

Per l’ufficialità dei rinnovi di Mertens e Zielinski è questione di poco.

Nelle ultime ore però pare che anche per Jose Maria Callejon si siano aperte delle possibilità, con ADL pronto a sedersi a un tavolo e a mettere sul piatto un ricco biennale.

Fonte: SportMediaset