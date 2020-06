L’ex calciatore, attualmente allenatore, Giuseppe Galderisi, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky soffermandosi sul lavoro fatto da Gennaro Gattuso con il Napoli:

“Gattuso è entrato in punta di piedi, ma con grande carattere e qualità ha espresso la sua idea di calcio. Ha approfittato della confusione creata in precedenza. La reazione dei calciatori c’è stata, i risultati sono arrivati. Rino sarà fondamentale anche per costruire il Napoli del futuro”