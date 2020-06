Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista Valter De Maggio ha svelato le date e le modalità in cui si dovrebbe giocare la Champions League. Queste le sue parole:

“Si va verso la final eight a Lisbona partendo il 7-8 agosto per concludere le gare degli ottavi. Poi in gara secca i quarti di finale, così come semifinale e finale il 23 agosto sempre a Lisbona”.