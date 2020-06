Il giornalista Umberto Chiariello ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Punto Nuovo riferendosi soprattutto ad Aurelio De Laurentiis:

“Mi sembra che De Laurentiis abbia capito che bisogna vincere prima nel palazzo e poi in campo, quindi questo De Laurentiis 2-0, in cui lui lavora, zitto e muto, mi è piaciuto. Spero non arrivi la solita intervista che rompe tutto“.