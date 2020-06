La Serie A finirà la stagione a porte chiuse: una decisione giusta ma sofferta per tutti i tifosi e gli appassionati che non potranno seguire le loro squadre allo stadio, ma che dovranno restare a casa a vedere la partita.

Forse, però, l’ultima parola non è detta: come rivela Tuttosport in edicola, le squadre di Serie A vogliono far entrare almeno il 10% dei tifosi allo stadio per la ripresa della stagione. Dal Governo arriva la disponibilità a valutare questa possibilità.

Infatti, gli stadi hanno diversi ingressi e gli steward riuscirebbero a garantire le misure di sicurezza; se l’ipotesi dovesse essere accolta, i tifosi che potranno entrare saranno scelti tra gli abbonati cosiddetti “di lungo corso”.