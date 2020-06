Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, è intervenuto ai microfoni del quotidiano spagnolo AS, svelando un retroscena di mercato ai tempi del Bari:

“Quando ero direttore sportivo al Bari, volevo portare in Italia James Rodriguez. L’idea nacque visionando tanti calciatori e tante partite e all’epoca lui giocava ancora con il Banfield. Ho conosciuto anche la sua famiglia, composta da gente per bene. Ricordo che viveva pane e calcio, un ragazzo pulito. Dopo non si è concretizzata perché il Bari non aveva i soldi per l’operazione, dovevamo realizzarla con un’altra squadra italiana che, probabilmente, non se l’è sentita di fare un investimento del genere. Dopo il Banfield è andato al Porto e da lì è decollata definitivamente la sua carriera”.