Antonio Nocerino, ex giocatore, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli:

“Gattuso? Rino è uno che non trova scusanti, è schietto ed è uno che va dritto per la sua strada. Vincere la Coppa Italia aiuterebbe, d’altronde si sa che vincere aiuta a vincere. Si può ricostruire un gruppo anche partendo da un titolo, dalla convinzione e dall’autostima del gruppo che può capire cosa significa vincere a Napoli.

Ho il rimpianto di non aver indossato la maglia del Napoli, essendo napoletano sarebbe stato un sogno. E’ il mio rimpianto più grande nella mia carriera: anche gratis avrei giocato per la maglia azzurra. Fui vicino al Napoli, avevo fatto tutto dopo Piacenza: dissi subito di si, poi non se ne fece più niente.”