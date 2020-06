Umberto Chiariello, giornalista, con il suo EditoNuovo, è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’:

“Pochi hanno riflettuto sul fatto che dal Consiglio Federale è uscita fuori una decisione del genere: hanno previsto più soste, se entro il 10 luglio ci fosse qualche interruzione, scatterebbero subito i playoff e playout, i quali sono ancora stati definiti. Il piano C è di passare all’algoritmo, dove in Serie B verranno sempre promosse 3 squadre, senza playoff, in base alla classifica cristallizzata. La battaglia di Stirpe è risultata vincente: insieme a Vigorito e Gravina sono loro i vincitori. Gli sconfitti sono Cairo e Marotta, quando i peones battono i giganti, è una vera goduria”.