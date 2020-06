Tmw – Per Tsimikas ci sono sirene francesi

Il Napoli è pronto ad investire in questo mercato e data la situazione complicata di Faouzi Ghoulam, uno dei reparti da rinforzare è la fascia sinistra. Uno dei nomi più caldi è senza dubbio quello di Kostas Tsimikas (24), il quale fu cercato già a gennaio dalla società. Tuttavia, nel tempo altre squadre si sono inserite nella trattativa per il laterale greco, tra cui il Lille, che ha offerto per lui 12 milioni di euro. Risposta negativa, per un’ipotetica asta l’Olympiacos ha fissato il prezzo :20 milioni di euro.