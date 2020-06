Secondo quanto riportato da Raffaele Auriemma su Tuttosport, Rino Gattuso potrebbe seriamente rimanere a Napoli per altri tre anni. Le condoglianze per la scomparsa della sorella Francesca hanno coinvolto tutte le squadre di Serie A e non solo.

Il Napoli ha inviato una corona di fiori firmata dal presidente azzurro. In tanti hanno dimostrato affetto nei confronti dell’attuale allenatore del Napoli. Drappi bianchi della Curva A e B con scritte come “Ti siamo vicini mister” hanno invaso la città dopo la terribile notizia. Gattuso dovrà vincere questo dolore immane.