Armand Duka, presidente Federazione Albania e membro Comitato Esecutivo UEFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Oggi ripartirà anche il nostro campionato, speriamo che anche in Italia le cose possano andare bene. Però ci sono buone notizie. E speriamo anche che presto potremo aprire al pubblico in Europa. Per ora non possiamo parlare di una decisione in seno all’Uefa per le Coppe. Il 17 giugno ci sarà una riunione dove prenderemo posizione con il Comitato Esecutivo. Al momento ne stiamo solo parlando prima della riunione. La Champions League? Ipotesi sono queste: partita secca ai quarti e poi vediamo fare Final Four ad Instanbul. Appena ripartiranno i campionati prenderemo le decisioni definitive. La Champions League a porte aperte? Pian piano le singole Federazioni potranno gradualmente riaprire gli stadi in base ai contagi. Se aprono, immagino, ok alle gare aperte anche in Champions ed Europa League”.