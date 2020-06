Con la ripartenza della Serie A, oltre ai calciatori, anche la classe arbitrale dovrà sottoporsi a una settimana di “Quarantena”.

Da oggi, fino alla ripresa delle partite, saranno tutti blindati a Coverciano per sottoporsi alle visite mediche.

Sia questo pomeriggio, che il 7, ci sarà un giro di tamponi per tutti i direttori di gara e non è da escludere una nuova interruzione in caso di positività.