Dai risultati del quinto giro di tamponi, è emerso che in Premier League c’è un unico caso positivo al coronavirus. Tramite il proprio sito ufficiale, il Tottenham ha poi annunciato che il soggetto in questione è un suo calciatore. Il nome non sarà reso pubblico ed è asintomatico. Resterà inoltre in isolamento per una settimana prima di un nuovo tampone.