Kostas Manolas si sta allenando a parte: infatti, durante la fase degli allenamenti individuali, in una partitina di calcio-tennis si era infortunato con una distrazione di secondo grado del muscolo della coscia destra.

Come riporta Francesco Modugno, l’inviato di Sky, il greco sta pian piano recuperando da quest’infortunio e filtra ottimismo per il suo ritorno in campo: ciò vorrebbe dire che Manolas potrebbe tornare in campo già da fine giugno.

A questo punto, Manolas potrebbe essere convocato per la partita del 23 giugno: Verona-Napoli.