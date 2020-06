Gazzetta – Coppa Italia, nodo date ancora da sciogliere: il motivo

Il nodo Coppa Italia non è stato ancora sciolto. L’annuncio ufficiale delle date non è ancora arrivato e potrebbe anche slittare. Il motivo lo spiega l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: “Per la Coppa Italia manca ancora l’ok del Governo”. Ogni tipo di manifestazione fino al 14 giugno è vietata, come spiegato dal decreto attualmente in vigore. Quindi, servirà una deroga per la Coppa nazionale, specialmente se si giocherà il 12 e 13 giugno. L’attuale calendario dice: prima Juve-Milan poi Napoli-Inter. Ipotesi anche di inversione dei due match, difficile ma non impossibile.