Bild – Lipsia, dal primo al terzo posto: il motivo del calo

Questa stagione è iniziata nel migliore dei modi per il Lipsia, squadra tedesca ed ex squadra di Diego Demme (centrocampista del Napoli acquistato a gennaio), che a fine anno solare era addirittura primo in classifica e campione d’inverno. Ora, dopo 11 giornate, il Lipsia è terzo a nove punti dal Bayern Monaco primo. I tedeschi hanno perso la bellezza di 13 punti e inoltre la realizzazione di palle gol è caduta dal 67 al 31%. Secondo la Bild, tra i motivi principali di questo calo ci sarebbe proprio l’addio di Diego Demme. L’ex Lipsia è considerato dal quotidiano tedesco il vero faro della squadra, un campione di “dedizione e disciplina”. La cessione è stata voluta fortemente dal calciatore, ma in campo la sua mancanza si sta facendo sentire.