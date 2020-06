Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Napoli riprenderà gli allenamenti nella giornata di oggi per preparare il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Non è ancora certa la data, cosa che verrà ufficializzata nelle prossime ore.

Per la questione dei rinnovi, è tutto fatto per Mertens. Biennale per il belga ed opzione per il terzo anno.

Zielinski, invece, si legherà al Napoli fino al 2024 ed avrà la possibilità di prolungare il contratto di un altro anno. Lo stipendio del polacco salirà fino a 4 milioni annui e bonus esclusi.