Tmw – Gattuso da il via libera alle cessioni di Allan e Lozano: i dettagli

Arrivano importanti notizie di mercato secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com sul fronte cessioni per il Napoli:

“Gennaro Gattuso, confermatissimo per la prossima stagione, ha già dato il suo via libera alla cessione del centrocampista brasiliano Allan e dell’attaccante messicano Lozano.

Quest’ultimo, scelto da Carlo Ancelotti la scorsa estate, non s’è mai integrato nella realtà partenopea e con l’arrivo del nuovo allenatore è scivolato in fondo alle gerarchie, nonostante in estate siano stati spesi circa 42 mln.

Per Allan, invece il ciclo in maglia azzurra pare sia concluso: pesa anche la volontà del giocatore, che vuole andare via e già a gennaio avrebbe volentieri cambiato maglia”.