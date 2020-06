SKY – Piano FIGC per riportare i tifosi allo stadio: la situazione

La FIGC sta portando avanti un piano, per portare, almeno in parte, il pubblico allo stadio, nel finale della stagione. A rivelarlo è Alessandro Alciato, giornalista Sky:

“A fari spenti, lo stesso Gravina, sta anche portando avanti il progetto per riempire in parte gli stadi della Serie A entro la fine della stagione. L’idea sarebbe quella, nella parte finale del campionato, di permettere al pubblico di occupare una parte degli impianti compresa fra il 10 e il 20% della capienza totale. Intanto, per il 5 giugno, è stata convocata in via d’urgenza l’Assemblea di Lega“.

Dopo l’ufficializzazione del calendario, che riporta in campo i club di Serie A, inizia una nuova fase, per avvicinare il calcio alla normalità.