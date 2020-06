Il Napoli è sempre molto attivo sul mercato e, come al solito, sta vagliando diversi profil: come riferito da Sky Sport l’obiettivo principale del club di ADL è quello di ringiovanire l’organico.

Difatti la priorità sono ora i rinnovi, poi in seguito si penserà a come completare alcune cessioni e infine ci si soffermerà sugli acquisti, visto che il tempo non manca con la scadenza della sessione di mercato ad ottobre.

Il Napoli quindi si appresta ad una rivoluzione generale ma con alcuni punti fermi: come i rinnovi sicuri ormai di Mertens e Zielinski, i quali saranno nuovamente le colonne portanti del organico azzurro a disposizione di mister Gattuso