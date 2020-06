Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Napoli starebbe cercando un difensore centrale. Alla società piace Milenkovic, mentre i viola chiedono Ghoulam come contropartita.

Come alternativa al centrale serbo, la società azzurra ha pensato a German Pezzella. La cifra per entrambi i difensori sarebbe di circa 20 milioni, quota che il Napoli chiede pure per Ghoulam. Un’altra possibilità per arrivare all’argentino sarebbe quella del prestito oneroso.