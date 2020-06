Come ha sottolineato l’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli spinge per ottenere il rinnovo di Fabian Ruiz dopo l’interesse ormai dichiarato del Barcellona nei suoi confronti.

La società non considera incedibile il centrocampista spagnolo, ma valuterebbe una sua cessione solamente per una cifra intorno non inferiore a 80 milioni.

Il Napoli sta cercando di programmare un incontro con il suo agente per rinnovargli il contratto dopo il 2023. Il Barca spinge ma i partenopei promettono un ingaggio raddoppiato, come fatto per Zielinski.