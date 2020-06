L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha elencato i possibili calciatori presenti sulla lista di Cristiano Giuntoli per sostituire il partente Callejon, che si libererà dal Napoli a parametro zero a fine stagione. Rashica del Werder Brema è da qualche anno nel mirino del club azzurro, mentre in Italia piace Orsolini del Bologna. Un nome nuovo è quello dell’esterno dell’Az, Idrissi, che ha colpito e non poco la fantasia di Giuntoli.