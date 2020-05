Oggi ai microfoni di Tutto Mercato Web è intervenuto l’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo. Fra gli argomenti trattati la situazione ai margini della rosa di Alex Meret (Qui per saperne di più) e di un possibile acquisto da parte dell’Inter di Edinson Cavani. Qui le parole del portiere su un possibile trasferimento dell’attaccante uruguayano all’Inter:

“Un trasferimento di Edison all’Inter penso che mi dispiacerebbe. Ho molta stima di lui, non è solo un ottimo amico ma anche un bravissimo attaccante. Ad ogni modo penso che un suo ritorno potrebbe fare bene al calcio italiano, sopratutto se replicasse i numeri di Napoli. Per me è uno degli attaccanti più forti al mondo. Penso che chiunque lo prenderà, e in questi giorni si parla dell’Inter, farà di certo un grande acquisto. Con Lukaku formerebbe di certo una coppia spaziale; Romelu è un riferimento centrale, Edinson gli girerebbe intorno. Sarebbero fortissimi insieme.”

“