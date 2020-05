Messi sulle conseguenze del Covid-19: “Non sarà più come prima”

Intervenuto ai microfoni di El Pais Semanal, il calciatore del Barcellona Lionel Messi ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle conseguenze che la pandemia da Covid-19 rischia di lasciare al mondo del calcio e non solo. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione circa le sue parole:

“Gli aspetti negativi del Coronavirus sono molti ma credo che quello peggiore sia la perdita delle persone che ami, questo mi ferisce enormemente e mi sembra ingiusto per chiunque. Il calcio non sarà più come prima e neanche la vita in generale“.