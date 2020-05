La stagione riparte. Finalmente si tornerà in campo, Gattuso non vede l’ora di continuare l’opera interrotta circa tre mesi fa, quando dopo un periodo alquanto buio gli azzurri erano tornati a splendere, e la cura Gattuso sembrava funzionare (Qui per saperne di più). Che presto si tornerà in campo, questo è cosa certa; dopo mesi senza calcio torneremo a guardare e gioire per le vittorie dei nostri beniamini. Ma dove ci eravamo lasciati?

Prima della sosta il Napoli aveva giocato l’ultima partita in Serie A con il Torino, al San Paolo finì 2-1 per i padroni di casa, era il 29 febbraio. In precedenza il Napoli riuscì a pareggiare in casa con il Barcellona, nella suggestiva partita che portò Mertens a scrivere definitivamente il suo nome nella Hall of fame azzurra. In campionato le cose stavano girando nel verso giusto, con 3 vittorie in 4 partite. In Coppa Italia gli azzurri cavalcarono l’onda dell’entusiasmo e vinsero per 1-0 a San Siro con l’Inter. Una vittoria importantissima contro una squadra come l’Inter che con Antonio Conte marciava a ritmi incalzanti.

Quel febbraio fu strepitoso e gli azzurri stavano per affrontare un mese di marzo che probabilmente poteva decidere la stagione. Con i ritorni delle coppe (Coppa Italia e Champions League) e le partite con Atalanta, Roma e Milan. In questi mesi Gattuso, anche a distanza, ha continuato ad infondere positività e grinta ai suoi. Con il solito carisma è riuscito a mantenere viva la scintilla, lo si legge nelle parole di Ospina (Qui per saperne di più) o nei sorrisi post allenamenti di queste settimane.

I prossimi impegni vedranno gli azzurri coinvolti fra giugno e luglio, mesi in cui la stagione del Napoli prenderà una piega piuttosto netta. Aspettiamoci quindi un’estate calda, e non solo per le elevate temperature, con un Napoli pronto ad infiammare la tifoseria che da casa spingerà ulteriormente gli azzurri verso la vittoria.