Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, Zlatan Ibrahimovic ha nel mirino una data per tornare in campo, a seguito dell’infortunio al soleo che lo ha colpito in settimana.

La data entro la quale recuperare sarebbe quella dell’11 o 12 luglio, cioè quando si dovrebbe disputare al San Paolo Napoli-Milan.

L’attaccante svedese salterebbe Lecce, Roma, Spal, Lazio e Juventus (sia in campionato che in Coppa Italia), ma dovrebbe essere disponibile tra poco più di un mese.