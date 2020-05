Niccolò Ceccarini, direttore di TMW Radio, ha parlato anche del mercato del Napoli nel suo editoriale su TuttoMercatoWeb:

“Il Napoli è sempre molto attivo. Una delle piste calde porta a Boga. Il Chelsea non eserciterà il diritto di riacquisto e questo dà ancora più forza al Sassuolo, che lo vuole tenere almeno per un altro anno. Il club inglese però a fronte di questo sta cercando di trovare un accordo per inserire una percentuale sulla futura rivendita. Per far vacillare il club emiliano servirebbe un’offerta fuori mercato e al momento il Napoli non sembra intenzionato a spingersi oltre certe cifre”.

Sulle cessioni. “I due giocatori che potrebbero partire (ma solo di fronte a proposte economiche adeguate) sono Allan e Koulibaly. Il centrocampista brasiliano un anno e mezzo fa è stato vicinissimo al Paris Saint Germain ora la destinazione più probabile è l’Everton di Ancelotti. In entrata attenzione anche a Veretout, un giocatore che viene sempre seguito con attenzione. Per Koulibaly invece la situazione è chiara da tempo. Il Napoli lo valuta sui 100 milioni ma oggi è molto difficile riuscire a portare a casa una cifra del genere. Per lui possibile un futuro in Premier League. In corsa c’è sempre il Manchester United ma ultimamente si sono aggiunti anche il Liverpool e il Tottenham. È evidente che in caso di addio il Napoli dovrebbe prendere un altro centrale. Kumbulla è considerato un profilo interessante ma su di lui l’Inter è in netto vantaggio”.