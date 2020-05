La redazione di Sky Sport ha fatto il punto sulla ripresa della Champions League, che tornerà ad agosto con le gare di ritorno degli ottavi di finale rimaste in sospeso. Il 7 e l’8 di agosto si ricomincerà per l’appunto con queste partite ma resta ancora da definire dove si potranno disputare. Questo per via di alcuni problemi come ad esempio la situazione di emergenza in Francia legata al Coronavirus.

Il 13 e il 14 agosto andranno in scena invece i quarti di finale in gara secca e campo neutro. Stavolta si pensa di giocare in Germania. Mentre ci sono due ipotesi per quanto riguarda le semifinali e la finale, ossia la Turchia e la stessa Germania. In ogni caso bisognerà attendere la decisione del comitato esecutivo UEFA previsto per il 17 giugno.