Sconcerti: “Sarà una Serie A diversa, il Napoli potrà andare avanti”

Mario Sconcerti, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, ha parlato della ripresa della Serie A e di come le varie squadre italiane torneranno in campo.

Sulla ripresa: “Sarà una Serie A diversa, è stato deciso che si inizierà ma non sappiamo se finirà, dei nuovi positivi potrebbero sconvolgere tutto. Il calcio che sta per iniziare è sconosciuto e fragile. Tutto è molto vago ma bello, leggero e anonimo”.

Sulle squadre: “La Lazio essendo una squadra fisica avrà bisogno di tempo per riprendersi. L’Inter ha davanti due avversarie forti, la Juventus ha anche problemi di mercato. La Champions dell’Atalanta non è scontata, attenzione al Milan che potrebbe fare bene. Verrà avanti anche il Napoli, anche se è in una posizione sicura“.