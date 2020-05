Quattro giocatori presi a parametro zero dal Napoli

Ogni anno c’è chi va alla ricerca del colpo a parametro zero.

In Italia la Juventus è la squadra che più di tutte sfrutta queste occasioni di mercato, infatti è riuscita a portare a Torino giocatori come Pogba, Dani Alves, Ramsey o Pirlo.

Per quanto riguarda il Napoli, difficilmente in prima pagina si legge di un colpo a parametro zero degli azzurri e, senza entrare nei vari “perché”, vediamo quali sono stati alcuni dei pochi giocatori portati sotto l’ombra del Vesuvio a parametro zero.

AMIN YOUNES – L’esterno tedesco, arrivato a Napoli nel luglio 2018, non è mai riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale in maglia azzurra, principalmente per causa dei tanti infortuni che lo perseguitano nonostante la giovane età. Sigla la sua prima rete ben otto mesi dopo il suo arrivo, nella partita poi vinta 4-2 ai danni dell’Udinese. Sfortunatamente, ancora oggi quel gol è uno dei pochi realizzati da Amin.

FERNANDO LLORENTE – El Rey León arriva a Napolinel settembre 2019, a parametro zero. Acquistato per poter permettere ad Arkadiusz Milik di recuperare fiato, Llorente alle sue prime due partite in maglia azzurra dà la sensazione che i 34 anni di età sono solo un numero: al primo match, contro la Sampdoria, effettua un assist per Dries Mertens e soli pochi giorni dopo, contro il Liverpool, segna la sua prima rete con il Napoli, quella del 2-0 che chiude la partita. Purtroppo l’ex Juventus non è stato molto continuo nel rendimento e per lui si prospetta un ritorno in patria a fine stagione o un approdo al Benevento che avrebbe del clamoroso.

GENNARO IEZZO – Nel 2005 il Napoli è in C1 e dalla Serie a arriva il trentaduenne Gennaro Iezzo, a parametro zero. Nelle due stagioni successive sarà lui il titolare e si renderà protagonista della doppia promozione del Napoli fino in Serie A. Nella sua prima stagione subisce solamente diciotto reti in trentadue partite disputate. La stagione successiva, in Serie B, Iezzo diventa addirittura il capitano e il Napoli avrà la miglior difesa. Nelle ultime due stagioni ricopre il ruolo di secondo portiere alle spalle di Morgan De Sanctis e infine, nel luglio 2011, lascia Napoli.

RUBEN MALDONADO – Forse non tutti ricordano il suo nome, ma proprio come Iezzo fu fondamentale nella doppia promozione del Napoli dalla C1 alla Serie A. Maldonado fu titolare nelle stagioni 2005-06 e 2006-07. Proprio in quest’ultima, assieme a Cannavaro, Domizzi e appunto Iezzo, formò il blocco difensivo meno battuto della stagione. Nella stagione 2007-08 viene poi mandato in prestito al Chievo dove otterrà un’altra promozione, prima di essere ceduto al Gimnasia La Plata.