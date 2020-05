PRIMA PAGINA – Tuttosport: “Calcio italiano, tensione per i calendari. Si inizia con le semifinali di Coppa Italia”

La prima pagina dell’edizione odierna di Tuttosport dedica ampio spazio al mercato di Juventus e Inter: bianconeri in trattativa con il Barcellona per uno scambio Pjanic-Ansu Fati, nerazzurri che, finalmente, sono riusciti a piazzare definitivamente Mauro Icardi ed ora attendono i soldi del riscatto per l’assalto definitivi a Tonali.

Spazio alla ripresa del calcio italiano, con la tensione in Lega causata per la gestione dei calendari. Per questo motivo è stato chiesto l’anticipo delle semifinali di Coppa Italia. Juve-Milan si gioca il 12 giugno: “12 giugno c’è Juve-Milan”.