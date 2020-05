La ripresa del calcio. Questo è l’argomento in evidenza in prima pagina dell’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Il quotidiano spiega come il calendario verrà spalmato in modo tale da vedere partite del calcio italiano tutte le sere: “Calcio tutte le sere”. Spazio anche alla Coppa Italia. Chiesto al governo di anticipare di un giorno le semifinali, intanto confermato la finale il 17.

In basso notizie relative alla finale di Champions: “Istanbul a rischio, l’UEFA valuta una nuova sede”.