L’ultimo DPCM prevede la possibilità che all’aperto possano trovarsi contemporaneamente circa 1000 persone per uno spettacolo, massimo 300 se al chiuso. I dati confortanti della pandemia in Italia potrebbero però ben presto cambiare le cose e, soprattutto, estendere questa possibilità dagli spettacoli al calcio. Ufficializzata la ripartenza del campionato, infatti, i massimo organi calcistici in accordo col Governo sarebbero già al lavoro per far tornare i tifosi negli impianti.

Ovviamente è prematuro parlare di piani, date e scelte, ma visto l’andamento della curva dei contagi è giusto che si cominci a pensare a una soluzione per tornare allo stadio in sicurezza. Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, si potrebbe sperimentare la riapertura degli stadi a cadenza ridotta già per luglio, per permettere così il rispetto del distanziamento sociale.