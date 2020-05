Il vice di Tommasi alla presidenza AIC, Umberto Calcagno, ha parlato poco fa della ripresa su Radio Punto Nuovo:

“Abbiamo richiesto alla Lega di rimuovere lo slot di partite pomeridiano, è follia giocare in alcune zone d’Italia alle 16/16.30 in estate. I calciatori saranno sottoposti ad un forcing fuori dalla norma per completare la stagione, giocare a quell’ora metterebbe ancora di più a rischio la loro salute. Contratti? Non compete a noi una decisione, è di competenza giuridica. La nostra idea è che non venga modificata in maniera unilaterale la durata del contratto, il calciatore deve essere coinvolto nella decisione. Inter a Napoli con la Primavera? Non credo, non serve minacciare perché è una problematica risolvibile. Ovvio che qualcuno da questa situazione ne uscirà svantaggiato…”.