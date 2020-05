Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha concesso un’intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Il classe 1997 ha parlato anche del suo futuro e dell’interessamento dei top club sul suo conto.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“L’interesse di grandi club? Ovviamente fa piacere, ma ho imparato che nel calcio conta la continuità di rendimento. Per questo sto cercando di maturare il più velocemente possibile. Cerco di mantenere i piedi per terra e pensare solo al lavoro. Sono della Fiorentina, il mio dovere è lavorare per crescere e per aiutarla”.