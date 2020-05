Il 20 giugno torna la Serie A, è arrivata ieri l’ufficialità, torna il campionato e torna se pur in maniera anomale lo “spettacolo” e con esso gli obiettivi stagionali.

Già, gli obiettivi stagionali, il Napoli in tal caso ha un Europa da seguire: il 6 posto assicura l’Europa League, ma sappiamo tutti che gli azzurri proveranno fino all’ultimo di tentare l’assalto alla competizione dalle grandi orecchie, la Champions League.

Il Napoli però in queste settimane, oltre ad allenarsi, ha anche gettato le basi per il prossimo mercato estivo che vedrà una rivoluzione. A tal proposito gli azzurri dovranno far conto non solo del campo, ma anche delle voci di mercato sui propri assistiti, sempre più influenti.

Un Callejon a scadenza il 30 giugno, i vari Allan, Koulibaly, Milik, Lozano, Ghoulam sulla lista dei partenti: riusciranno tutti a mantenere quella concentrazione tale da permettere al Napoli di inseguire e centrare la Champions?

Una domanda che è sorta anche al mister Gattuso, il quale ha chiesto giustamente di dimostrare quanto siano ancora una volta dei professionisti seri. Accantonando i pensieri di mercato, concentrandosi e dando il massimo in campo e non solo. Gattuso ha bisogno di tutti, fino alla fine.