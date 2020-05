L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, ha parlato della situazione in casa Napoli con il rientro dall’infortunio di Faouzi Ghoulam, il terzino algerino mai a disposizione di Gattuso è pronto a riconquistarsi un posto da titolare:

“Arrivano buone notizie anche sulle condizioni di Ghoulam che è pronto a conquistare spazio sulla fascia sinistra, vuole ritrovare il campo che gli manca da Torino-Napoli del 6 ottobre scorso. Giocando ogni tre giorni, sarà fondamentale il turn-over, tanti azzurri scalpitano per conquistare la fiducia di Gattuso, su tutti Lozano che finì addirittura in tribuna per Napoli-Barcellona”.