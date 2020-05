L’agente di Kevin Malcuit, Bruno Satin, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte :

“Malcuit? Ha recuperato dall’infortunio, questa pausa ha giovato per il suo rientro. Sta bene, gli manca ovviamente un po’ di ritmo, ma è normale. Ora sarà a disposizione di Gattuso e proverà ad avere minutaggio.

Victor Osimhen? E’ un attaccante forte, è un grande prospetto e ha dimostrato grandi qualità col Lille. E’ veloce, combatte ed è pronto al top. Le richieste del Lille forse sono troppo alte per il Napoli. Lo vogliono club inglesi importanti come il Tottenham che lo seguono. Lo conoscono molto bene. Costa almeno 50 milioni di euro.

Sarr? E’ un difensore mancino, ma non ha confermato i progressi degli ultimi due anni. Non è migliorato, non è un terzino sicuramente e come centrale c’è di meglio per il Napoli. Gabriel? E’ un giocatore esploso in questa stagione, sta facendo molto bene e credo sia più fattibile in termini di trasferimento. Il Lille ha bisogno di vendere i suoi calciatori”.