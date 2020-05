È intervenuto ai microfoni di “Sportitalia” Alessandro Moggi, agente di Ciro Immobile, che ha parlato dell’interessamento da parte del Napoli per il bomber di Torre Annunziata: “Immobile sogno impossibile del Napoli? Parleremo di mercato quando comincerà, adesso non è una priorità“. Inoltre non nasconde altre concorrenti nella corsa per prendere l’attaccante azzurro: “Tra i top scorer del mondo, prima di Immobile, dal 2017/18 fino ad oggi, l’unico che gli è davanti è Messi. Non è oggetto del desiderio solamente del Napoli. Juventus? Un centravanti come Immobile potrebbe e dovrebbe essere all’attenzione di tutti i top club d’Europa che cercano un attaccante“. Finisce l’intervista con una dichiarazione preoccupante per i tifosi laziali: “Poi c’è un contratto con la Lazio e sono certo che se lo terranno stretto, poi nella vita non si sa cosa può succedere”.