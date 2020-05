Il ministro dello sport, Spadafora, dopo la riunione avvenuta nel pomeriggio, ha parlato ai microfoni di “Tv Luna” esprimendo le sue sensazioni: “Quando il Comitato Tecnico Scientifico ci ha dato l’ok sul protocollo della FIGC, abbiamo avuto questo incontro con tutte le componenti ed abbiamo evidenziato che ci sono tutte le condizioni per ripartire”. Inoltre dichiara di avere anche altre opzioni in caso di una salita dei contagi: “Segnale importante per tutto il Paese, se dovessero esserci problemi ho avuto rassicurazioni sul fatto che la FIGC troverà un’altra soluzione per la chiusura dei campionati. Questo lavoro che abbiamo fatto insieme, siamo tutti felici dei questa decisione a partire dal presidente del Consiglio e tutto il Governo contento di poter dare questo annuncio”.