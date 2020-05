Acclarato che, a meno di clamorosi colpi di scena, Mertens e Zielinski rinnoveranno il loro contratto in azzurro, per altri calciatori la questione diventa sempre più complessa. Stando a quanto riferito da Sky Sport, la situazione relativa al prolungamento di Maksimovic, Hysai, Callejon e Milik continua a non dare segnali positivi. Sarà compito di Gattuso gestire i calciatori, in scadenza nel 2020 e nel 2021.