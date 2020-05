Arriva la precisazione ufficiale tramite una nota su Twitter del Napoli per quando riguarda la polemica intorno al mancano inserimento di Gonzalo Higuain nella top 11 argentina, il club specifica:

“Il grafico è stato creato per il 25 maggio, Festa della Patria in Argentina. In nessun momento si intendeva affermare che questa squadra sia la TOP XI dei giocatori argentini nella storia del club”.