Alfredo Pedullà, noto giornalista di Sportitalia, ha fatto il punto sulle possibile operazioni del Napoli:

“Il Torino resta molto interessato ad Andrea Petagna, sul il Napoli ancora non ha deciso il futuro: infatti il club vorrebbe valutarlo prima di decidere eventualmente di inserirlo in qualche trattativa, è presto per parlare. Il Napoli invece resta vigile sul fronte Azmoun dello Zenit: l’iraniano è extracomunitario come Everton sul quale gli azzurri ci sono da tempo e c’è il placet di tutti gli addetti ai lavori ma bisogna capire bene la questione degli slot degli extracomunitari”